Ceará vai receber R$ 1,35 milhão da CBF por acesso à Série A 2025

Além do Alvinegro de Porangabuçu, Santos, Mirassol e Sport também serão premiados. O Peixe, por ser campeão, vai embolsar R$ 3,5 milhões, enquanto os outros dois receberão o mesmo valor pago ao time cearense.

Folha salarial do Ceará em 2025

O presidente do Vovô, João Paulo Silva, afirmou em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, que a folha salarial do clube aumentará cerca de R$ 2 milhões para a próxima temporada, chegando a ficar entre R$ 5,5 e 6 milhões, principalmente pelo nível de exigência da Série A do Campeonato Brasileiro.



“Nós estamos terminando a temporada de 2024 com uma folha em torno de R$ 3,5 milhões. A nossa ideia é ter uma majoração e ficar ali em torno de R$ 5,5 a R$ 6 milhões para o início da temporada. A nossa ideia é chegar nesse nível. Até porque, como eu falei, vamos ter também um incremento de novas receitas”, disse o dirigente.