Premiação: Ceará ganhou R$ 6,4 milhões na Copa do Nordeste 2023

Em Recife, o Ceará se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira, 3. Na Ilha do Retiro, o Vovô bateu o Sport e levantou o troféu mais desejado do futebol nordestino. Agora, o time alvinegro acumula três títulos do Nordestão: 2015, 2020 e 2023.

A conquista não se torna importante apenas no âmbito esportivo, mas também financeiro. Isso porque o Alvinegro de Porangabuçu chegou a R$ 6,4 milhões faturados com sua participação na edição deste ano.

A equipe já havia garantido R$ 4,4 milhões até as semifinais. Com o título, recebe mais 2 milhões de reais. Em caso de vice-campeonato, o valor seria de R$ 1,3 milhão, e, na soma total, chegaria a 5,7 milhões.

Como o Ceará chegou à premiação do título da Copa do Nordeste 2023

Para chegar ao título, o Ceará teve um longo caminho a ser percorrido. Na fase de grupos, encarou Sport, Fortaleza, Ferroviário, CRB, Sampaio Corrêa, Atlético de Alagoinhas-BA, Vitória e Fluminense-PI. Nesse estágio, terminou na liderança com 16 pontos, avançou para a fase seguinte e garantiu R$ 3,2 milhões.

No mata-mata, passou por Sergipe nas quartas e ganhou mais 500 mil reais. Na semifinal, eliminou o rival Fortaleza e faturou R$ 700 mil. Já na grande final, disputada em duelos de ida e volta, o Alvinegro venceu a primeira partida na Arena Castelão por 2 a 1 e perdeu a segunda por 1 a 0, realizada na Ilha do Retiro, mas foi campeão nos pênaltis.

Ao todo, o Vovô disputou 12 jogos, sendo oito vitórias, um empate e três derrotas. Além disso, balançou as redes em 24 oportunidades e sofreu 16 gols.



