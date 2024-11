Richardson e Luiz Otávio conseguem segundo acesso com o Ceará

Com o elenco reformulado, o Ceará conquistou o quarto acesso à Série A em sua história no último domingo, 24. Entre as peças do atual elenco do Vovô, apenas dois veteranos comemoraram o feito pela segunda vez: Luiz Otávio e Richardson. Jogadores importantes para o escrete alvinegro, os atletas vivenciaram o segundo acesso de maneira diferente.

Titular desde o início da temporada, Richardson contabiliza um gol e duas assistências em 45 jogos. Com 277 partidas defendendo a camisa alvinegra, o meio-campista foi fundamental para a arrancada do Vovô nesta reta final de campeonato, conforme mostram os dados. Jogando com o camisa 26, o Ceará possui 13 vitórias, cinco empates e sete derrotas na Segundona, totalizando 58,67% de aproveitamento. Já sem o meia, o desempenho do clube cai consideravelmente.