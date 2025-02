Pela Copa do Nordeste, Ceará e América-RN têm local alterado e acontecerá no PV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou nesta quinta-feira, 27, a mudança do local do jogo entre Ceará e América-RN, para o Estádio Presidente Vargas. A partida está prevista para ocorrer na quinta-feira, 6, às 19h, e será valida pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

O Alvinegro de Porangabuçu, havia solicitado a mudança à CBF, na quarta-feira, 26, para se adequar a decisão do Governo do Estado do Ceará, que definiu a obrigatoriedade de um intervalo de 66 horas entre jogos na Arena Castelão.