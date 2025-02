Junior Cearense detalha metas do Maracanã com prêmio da Copa do Brasil: "Esperando o pix"

O técnico do Bicolor Metropolitano concedeu uma entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN

Após conquistar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil eliminando o Ferroviário, em confronto que ocorreu na noite desta quarta-feira, 26, no estádio Domingão, em Horizonte, o técnico do Maracanã, Júnior Cearense, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na qual explicou como será direcionado o valor da premiação recebida pelo Bicolor Metropolitano.

"A gente conversa bastante com a diretoria e acredito que uma boa parte desse valor vai ser investido em infraestrutura do clube", iniciou. Segundo ele, os jogadores e a comissão técnica já sabiam a fatia que receberiam como prêmio pela classificação e brincou dizendo que estavam apenas esperando o pagamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).