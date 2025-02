Jogos no Castelão: clubes devem alterar local ou FCF mudar data de semifinal, diz Governo

Fortaleza, CE, BR 26.02.25 Governo do estado determina que a Arena Castelão faça pausa de 66h entre os jogos para preservar o gramado (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A Secretaria do Esporte do Governo do Estado do Ceará, em ofício à Federação Cearense de Futebol (FCF), informou que não vai abrir exceção em relação à determinação do intervalo mínimo de 66 horas entre jogos na Arena Castelão e apresentou duas alternativas para solucionar o impasse das partidas de volta da semifinal do Campeonato Cearense, nos dias 8 e 9 de março: os clubes pedirem mudança de local ou a FCF alterar a data, apurou o Esportes O POVO. "A presente solicitação se justifica pela urgência em comunicar a alteração aos clubes, uma vez que há partidas agendadas em desacordo com o intervalo mínimo de 66 horas estabelecido na referida portaria", diz trecho do documento assinado por Rogério Pinheiro, titular da pasta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Clássico das Cores entre Fortaleza e Ferroviário está marcado para o próximo dia 8, às 16h30min, no Gigante da Boa Vista. A tabela da semifinal do Estadual também aponta o jogo Ceará x Maracanã, no dia 9, às 17 horas, para a praça esportiva estadual. De acordo com a portaria publicada pela Sesporte, porém, não haverá permissão para a realização dos confrontos em dias seguidos.

A outra alternativa sugerida pela Sesporte, que faz referência à alteração de data de um dos jogos, tem um cenário mais complicado. No próximo meio de semana, os clubes entram em campo pela Copa do Nordeste (Fortaleza x Ferroviário, dia 5, e Ceará x América-RN, dia 6), ou seja, não seria possível antecipar. Já no meio de semana seguinte, o Alvinegro entrará em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Confiança, e deverá atuar no Castelão. Em portaria publicada na última terça-feira, 25, o Governo do Estado já havia pontuado que "na hipótese de sobrevir o eventual agendamento coincidente de jogos na tabela, a definição de qual evento será realizado e/ou o ajuste de nova data caberá à entidade organizadora da respectiva competição, conforme a abrangência de jurisdição do respectivo campeonato". Confira a íntegra do ofício da Sesporte: "Em resposta aos ofícios supracitados, que versam sobre a realização das partidas finais do Campeonato Cearense de Futebol 2025 na Arena Castelão, nos dias 08 e 09 de março de 2025, apresentamos as seguintes considerações:

Considerando: 1. O Ofício nº 014/2025, que destaca a prerrogativa do clube mandante na escolha do local da partida, em conformidade com o artigo 149, inciso II, da Lei Geral do Esporte; 2. O Ofício nº 013/2025, que informa a prioridade do Ceará Sporting Club na escolha do estádio, em virtude de sua melhor campanha no campeonato, conforme o artigo 12, parágrafo 3º, do Regulamento Específico da Competição;

3. A alegação de suposta falta de segurança no Ofício nº 012/2025, cuja responsabilidade pela providência e zelo recai sobre o clube mandante, nos termos do artigo 149, caput e incisos, da Lei Geral do Esporte, com a devida comunicação às autoridades competentes; 4. A superveniência da Portaria nº 09/2025 da Sesporte, publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de fevereiro de 2025, estabelece o intervalo mínimo de 66 (sessenta e seis) horas entre partidas na Arena Castelão, visando a preservação e o adequado manejo do gramado, necessitando assim, de nova indicação para realização das partidas. Diante do exposto, solicitamos à Federação Cearense de Futebol – FCF: