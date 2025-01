David Ricardo, do Ceará, recebe propostas do Botafogo e do Chicago Fire

Zagueiro David Ricardo no jogo Amazonas x Ceará, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Valorizado no mercado da bola, o zagueiro David Ricardo, do Ceará, interessa a dois clubes nesta janela de transferências: o Botafogo e o Chicago Fire, dos Estados Unidos, apurou o Esportes O POVO. Na negociação com o Glorioso, além de uma compensação financeira, o Vovô receberia o lateral-esquerdo Hugo, o que pode facilitar o desfecho da transferência. Titular do Alvinegro nas últimas duas temporadas, o camisa 4 está valorizado no mercado da bola e, mais recentemente, já esteve no radar do Vasco e do Hellas Verona, da Itália, por exemplo. O defensor de 22 também foi alvo de Juventus-ITA e Gil Vicente, de Portugal, além do próprio Botafogo.

O Glorioso monitora David Ricardo e já fez uma investida no ano passado, mas o valor oferecido não agradou ao Ceará. Agora, o clube carioca está disposto a ceder Hugo ao Vovô e desembolsar um valor. O lateral-esquerdo tinha acertado encaminhado com o Vitória, mas o Botafogo considera que ele pode ser uma moeda de troca na operação com o Alvinegro de Porangabuçu.

A possibilidade de defender o Botafogo é vista com bons olhos por David Ricardo, por se tratar do atual campeão brasileiro e da Libertadores — e com potencial para seguir brigando por taças —, um projeto que tem dado oportunidade e potencializado jovens talentos, além da participação no Super Mundial de Clubes deste ano. Integrar um clube da holding do norte-americano John Textor também abre portas para uma possível ida para a Europa — ele é dono do Lyon, da França, por exemplo. O Chicago Fire, que disputa a MLS, também tem interesse no jovem zagueiro e tem conversas em andamento há algumas semanas. O Ceará é dono de 90% dos direitos econômicos de David Ricardo, enquanto os outros 10% são do Fluminense-PI.