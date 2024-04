Ceará compra mais 40% dos direitos econômicos de David Ricardo

David Ricardo comemora gol no jogo Ceará x Atlético-CE, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

Após ser campeão estadual, o Ceará começou a fazer movimentações para proteger seus jogadores na janela de transferências, antes mesmo de ir ao mercado. Para começar, efetuou a compra de mais 40% dos direitos econômicos do zagueiro David Ricardo junto ao Fluminense-PI, clube que o revelou. Com isso, o Vovô acumula 90% dos direitos do jovem defensor de 22 anos. Com contrato até 2026, o zagueiro foi comprado pelo Ceará ao final da temporada de 2022 – na qual jogou emprestado, quando o Alvinegro adquiriu 50% por R$ 400 mil. Sabendo do potencial, a equipe de Porangabuçu resolveu adquirir uma nova fatia da porcentagem. A medida deve ser adotada, também, com outros atletas do elenco nas próximas semanas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em 2024, David Ricardo soma onze jogos, nos quais passou sete deles sem sofrer gols. Anotando ainda dois tentos marcados no ano e sendo importante para Alvinegro nos jogos decisivos e Clássicos disputados. Na final do Cearense de 2024 que resultou em título para o plantel preto-e-branco, o zagueiro começou no banco, mas entrou logo no começo por uma lesão de Ramon Menezes.