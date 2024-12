Vasco faz contato por David Ricardo e avalia formalizar oferta ao Ceará

David Ricardo fica à disposição do Vovô / Crédito: AURÉLIO ALVES

Titular absoluto do Ceará na campanha do acesso à Série A de 2025, o zagueiro David Ricardo virou alvo de interesse do Vasco nos últimos dias. A informação inicial foi dada pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO. Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube carioca realizou contatos para ter ciência dos valores e opções de negócio. No entanto, ainda não formalizou proposta ao Vovô para negociação dos termos.

Internamente, o Ceará entende que uma venda do jogador de 21 anos é tratada como "iminente", mas mantém cautela para realizar uma transação que agrade aos cofres do clube. Além do Vasco, times do exterior, principalmente do Catar, Portugal e Dinamarca, demonstraram interesse no defensor.