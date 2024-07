David Ricardo, do Ceará, entra na mira da Juventus-ITA, mas burocracia vira empecilho

David Ricardo em partida do Ceará contra o Botafogo-SP, na Arena Castelão, pela Série B Crédito: AURÉLIO ALVES

Vale ressaltar que a Juventus ainda não realizou nenhum contato oficial com o Ceará sobre o assunto. No início de julho, a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu recusou uma proposta de R$ 5 milhões do Karpaty Lvi, da Ucrância, por David Ricardo. A cúpula do time cearense considerou o valor baixo. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Além do time ucraniano, o zagueiro de 21 anos também despertou interesse do Botafogo e de clubes de Portugal e dos Emirados Árabes. Para ter David Ricardo em definitivo, o Vovô teve que desembolsar, ao todo, o valor de R$ 1 milhão por 90% dos direitos econômicos. Os 10% restantes pertencem ao Fluminense-PI.