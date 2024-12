David Ricardo, do Ceará, tem negociação com o Hellas Verona, segundo jornalista

David Ricardo, zagueiro do Ceará / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Destaque do Ceará na campanha de acesso à Série A, David Ricardo tem sido alvo de interesse de clubes brasileiros e estrangeiros nesta janela de transferências, entre eles o Hellas Verona, clube da primeira divisão italiana. Segundo divulgado pelo jornalista André Hernan, nesta segunda-feira, 23, o time veronês já iniciou a negociação com o zagueiro, mas ainda não apresentou proposta oficial ao Alvinegro de Porangabuçu. Os valores da negociação não foram divulgados, entretanto, o Vovô já deixou claro que analisará com cautela as propostas pelo defensor, a fim de fechar uma negociação vantajosa aos cofres do clube.

Além do Hellas Verona, David Ricardo está sendo sondado por clubes de países como Catar, Portugal e Dinamarca. A nível nacional, o Vasco realizou contatos para tentar negociação com o jogador no início do mês, mas não avançou com o Ceará.