Nacional-URU anuncia empréstimo de Galeano ao Ceará por R$ 1,4 milhão

Atacante Antonio Galeano estava no Nacional, do Uruguai / Crédito: DANTE FERNANDEZ / AFP

Na tarde desta sexta-feira, 3, o Nacional, do Uruguai, confirmou a saída do atacante paraguaio Galeano para o Ceará. O clube de Porangabuçu vai pagar 230 mil dólares (em torno de R$ 1,4 milhão na cotação atual) pelo empréstimo do jogador de 24 anos até o fim desta temporada. O camisa 7 pertence ao Cerro Porteño, do Paraguai, e estava emprestado ao Nacional desde 2023, com vínculo que teria duração até dezembro de 2025. O atacante será repassado ao Vovô, e os uruguaios permanecerão com 25% dos direitos.

O atleta paraguaio atua pelos lados do campo, principalmente pela ponta direita, e viveu temporada de destaque em 2024 pelo Nacional: marcou oito gols e deu dez assistências em 48 jogos, entre o Campeonato Uruguaio, Copa do Uruguai e Copa Libertadores, em que o time começou na fase prévia e foi até as oitavas de final.

Até o momento, o Ceará já anunciou nove contratações para 2025: os zagueiros Éder, Marllon e Willian Machado; o lateral-direito Dieguinho; o lateral-esquerdo Nicolas; os meio-campistas Fernando Sobral e Matheus Araújo; e os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão. O Vovô ainda renovou contrato com o lateral-direito Rafael Ramos e o goleiro Bruno Ferreira. A carreira de Antonio Galeano Cria do Rubio Ñu, do Paraguai, Galeano já passou pelo futebol brasileiro entre 2019 e 2021, quando defendeu o sub-20 e o time profissional do São Paulo.