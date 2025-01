Saulo Mineiro é vendido por mais de R$ 6 milhões e não se apresentará no Ceará

Destaque do Ceará em 2024, o atacante Saulo Mineiro não participará da apresentação do elenco alvinegro para a temporada de 2025, que acontece nesta sexta-feira, 3, na sede do clube, em Porangabuçu. Tendo acordo encaminhado com o Shanghai Port, da China, o jogador deverá render aos cofres do Vovô o valor de US$ 1 milhão (R$ 6,2 milhões na cotação atual) na negociação com o clube chinês. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.