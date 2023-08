Gil Vicente, de Portugal, insiste em David Ricardo e oferece R$ 3,5 milhões ao Ceará

O Alvinegro, no entanto, faz jogo duro por projetar bom retorno financeiro com o jogador futuramente e por não querer perder um titular da defesa em meio à briga pelo acesso à Série A. O presidente João Paulo Silva já garantiu que não vai vender o camisa 4 na atual temporada e não deve aceitar a oferta, inclusive em razão das cifras.

A janela de transferências de Portugal fecha no próximo dia 31, ou seja, o Gil Vicente tem pouco mais de duas semanas para tentar um desfecho positivo nas tratativas. Inicialmente, o time do Velho Continente pretendia um empréstimo de um ano com opção de compra fixada, desembolsando entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão pela cessão temporária.

Após abrir conversas há cerca de 20 dias, o Gil Vicente, de Portugal, segue empenhado em contratar o zagueiro David Ricardo , do Ceará , e deu um novo passo na negociação: antes interessado em um empréstimo, agora o clube europeu apresentou proposta de compra de 70% dos direitos econômicos por R$ 3,5 milhões (em torno de 640 mil euros na cotação atual), apurou o Esportes O POVO .

O Vovô é dono de 50% dos direitos do defensor de 20 anos — a outra metade pertence ao Fluminense-PI. O clube de Porangabuçu adquiriu a fatia por R$ 400 mil e firmou contrato até o final de 2026. Na atual temporada, o zagueiro disputou 33 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

O desempenho de David Ricardo já atraiu o interesse de outras equipes do exterior anteriormente. Além do Gil Vicente, um clube da Eslováquia e o Baltika, da Rússia, também sondaram o jogador, mas não avançaram nas tratativas.

Nas últimas cinco rodadas da Série B, o camisa 4 retomou a titularidade na zaga e fez dupla com Luiz Otávio (quatro vezes) e Sidnei (uma vez). As outras opções do elenco alvinegro para o setor são Gabriel Lacerda, Jonathan, Léo Santos, Lucas Ribeiro e Tiago Pagnussat.

A trajetória de David Ricardo

Formado no Fluminense-PI, David Ricardo chegou ao Ceará em 2022 por empréstimo, inicialmente para a disputa da Copa São Paulo e Campeonato Cearense sub-20. As atuações nas categorias de base chamaram a atenção e o zagueiro não demorou muito para ser integrado ao elenco profissional, participando de jogos pela Série A do Brasileirão.