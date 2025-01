Willian Machado cita "fome" de "lutar para ser campeão" em apresentação no Ceará

Willian Machado foi apresentado pelo Ceará em Porangabuçu com coletiva nesta sexta-feira, 3. / Crédito: Reprodução/Vozão TV

Apresentado no Ceará na tarde desta sexta-feira, 3, o zagueiro Willian Machado garantiu em sua chegada ao Alvinegro de Porangabuçu que empenho não irá faltar na busca por títulos. Respondendo perguntas sobre a escolha pelo Vovô e o contato que já teve com o torcedor na chegada ao clube, o defensor salientou o desejo por "lutar para ser campeão" graças ao apoio que já recebeu. "Eu já tinha jogado aqui pelo Ferroviário e sei a grandeza que o Ceará tem. (...) Eu sabia onde estaria pisando, que eu estaria dando um grande passo na minha carreira e isso poderia me proporcionar muitas coisas boas pela frente. Sobre o carinho do torcedor, me sinto muito feliz, pois desde o primeiro momento eu fui muito bem recepcionado. Isso motiva muito e espero honrar a camisa, ser feliz, lutar para ser campeão", frisou ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao lado de Haroldo Martins e Lucas Drubscky, Willian Machado também citou que uma das suas motivações tem a ver com a oportunidade de mostrar o próprio valor, já que em 2025 o Ceará irá jogar a Série A do Brasileirão, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e também o Campeonato Cearense, onde irá em busca do segundo título consecutivo.