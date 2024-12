A busca por um "homem-gol": Ceará avalia centroavantes no mercado para 2025

É bem verdade que, em 2024, o ataque foi o menor dos problemas. Afinal, o trio Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon foi responsável de forma direta pelo retorno do time à elite do futebol brasileiro.

Porém, do três nomes, a única certeza de continuidade para 2025 é Aylon, que renovou contrato. Pulga tem sido bastante cobiçada, enquanto Saulo possui situação encaminhada com o Shanghai Port, da China.

Desejo antigo do Vovô, o experiente Gilberto, atualmente no Juventude, tem contrato com o Papo encerrando neste mês. O Esportes O POVO apurou que existe o interesse do Ceará em sua contratação. As conversas entre o estafe do atacante e a diretoria estão em estágio inicial.