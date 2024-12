Ceará tem interesse na contratação do goleiro Gabriel Vasconcellos, destaque do Juventude

Goleiro Gabriel Vasconcellos, destaque do Juventude na Série A 2024 / Crédito: Fernando Alves/E.C. Juventude

O Ceará manifestou interesse na contratação do goleiro Gabriel Vasconcellos, destaque do Juventude em 2024. O Esportes O POVO apurou que a diretoria alvinegra fez contato com o Coritiba, clube que detém os direitos do arqueiro, para entender valores e opções de viabilizar o negócio. Aos 32 anos, o camisa 1 disputou 46 partidas pelo Papo nesta temporada, sendo 34 no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o atleta realizou 109 defesas na principal competição nacional. Os números são do Sofascore.