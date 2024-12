Ceará tem interesse no atacante Gilberto, do Juventude, e avalia contratação

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola para formar o elenco que defenderá o clube na próxima temporada, ano que marca o retorno do time à Série A. Diante da possibilidade de saída de atacantes, como a de Saulo Mineiro, o Vovô tem buscado opções e Gilberto, desejo antigo do clube, está no radar. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

As conversas entre o Alvinegro de Porangabuçu e o staff do centroavante de 35 anos ainda estão em estágio inicial. Conforme apurou o Esportes O POVO junto ao staff do atleta, a possibilidade do camisa 9 jogar pelo Ceará em 2025 existe, embora o presidente do clube, João Paulo Silva, negue o interesse.