Ceará lucrou cerca de R$ 9 milhões com venda de atletas da base em 2024

O zagueiro Jonathan, formado na base do Vovô, foi vendido por mais de R$ 8 milhões ao Cruzeiro / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Fonte de recurso técnico e financeiro, a categoria de base do Ceará foi novamente, em 2024, um setor importante para o clube. Do ponto de vista econômico, o Alvinegro de Porangabuçu lucrou cerca de R$ 9 milhões com venda de jovens atletas.

A maior transferência foi do zagueiro Jonathan, que chegou a atuar como titular do time profissional do Vovô em algumas ocasiões no primeiro semestre deste ano e foi comprado pelo Cruzeiro em junho por R$ 8,25 milhões. O Alvinegro ainda manteve 10% dos direitos econômicos do atleta.

Outros dois jogadores completam a lista que resultou no valor total de R$ 9 milhões: o atacante Erick Kauan, vendido ao Palmeiras, e o meio-campista Ícaro Emanuel, comprado pelo RB Bragantino. Ambos atletas estão integrados ao sub-15 dos respectivos clubes paulistas.

Resultados esportivos da base do Ceará em 2024:

Na categoria Sub-20, o Vovô chegou pela segunda vez às semifinais da Copa do Brasil e realizou a melhor campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro Sub-20, o 11º lugar. Já no Sub-17, o Alvinegro alcançou as quartas de final da Copa do Brasil e ficou na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.

