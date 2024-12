Em fim de contrato, Barceló não deve permanecer no Ceará para 2025

Com a camisa alvinegra, Barceló marcou sete vezes nas 39 vezes que esteve em campo. Conquistou o título do Campeonato Cearense e o acesso à Série A

O atacante uruguaio Facundo Barceló não deve permanecer no Ceará para a temporada de 2025. Com contrato o encerrando no final do mês de dezembro, o Esportes O POVO apurou que não houve ainda contato entre as partes para uma definição, mas, embora não esteja totalmente descartado, a não continuidade do camisa 31 deve se concretizar em breve.

Contratado no começo da temporada junto ao Guarani-PAR, atleta chegou cercado de altas expectativas por parte da torcida alvinegra, afinal, pelo clube paraguaio foram 11 gols e cinco assistências em 40 jogos, no ano de 2023.