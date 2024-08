Ceará visita CRB e busca reabilitação para voltar a sonhar com G-4 da Série B

Visando interromper a sequência de derrotas, o Ceará visita o CRB nesta quarta-feira, 21, às 20 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada da Série B. A partida marca o quarto encontro entre as equipes no ano, com duas vitórias para o Galo da Pajuçara e um empate até aqui.

O confronto coloca frente a frente adversários com objetivos distintos na Série B, mas em momentos parecidos em termos de resultados. Na faixa intermediária da tabela de classificação, com 29 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu está a cinco do G-4 e precisa reagir na competição nacional para que os adversários não abram maior vantagem.

Nas duas rodadas mais recentes, o Vovô perdeu para Goiás, em Goiânia, e Mirassol, no Castelão, ambos por 2 a 1, e se distanciou da zona de acesso à elite nacional, sendo ultrapassado por alguns concorrentes — inclusive o próprio Esmeraldino. O duelo nordestino, portanto, é a oportunidade de se recuperar para voltar a sonhar com o pelotão da frente.