Conselho do Ceará convoca reunião para aprovação de proposta do novo estatuto

O Conselho Deliberativo do Ceará convocou, na noite desta segunda-feira, 20, uma reunião extraordinária para análise e votação do novo Estatuto Social do clube. O momento acontecerá na quarta-feira, dia 4 de setembo, na sede administrativa do Alvinegro, em Porangabuçu, e terá início às 19 horas.

O anteprojeto de Estatuto foi encaminhado pela Comissão Estatutária Provisória por ato conjunto dos presidentes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo. A votação ocorrerá por meio de votação nominal. Os conselheiros revelarão seus votos ao microfone disponibilizado junto à Mesa Diretora dos trabalhos.