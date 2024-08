Condé lamenta resultado, mas valoriza performance do Ceará em derrota: "Equipe impositiva"

Questionado sobre a arbitragem de Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, o treinador foi enfático ao citar que os erros contra o Vovô geram sensação de "impotência"

A atuação do Ceará na derrota para o Mirassol no último sábado, 18, agradou o técnico Léo Condé. Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador lamentou o revés sofrido, mencionando como “questionável” e “duvidoso” a penalidade marcada, mas valorizou a performance do Alvinegro de Porangabuçu em campo, sendo agressivo e dominante durante todo o confronto.

Para Condé, manter a postura nos próximos compromissos do Ceará na Série B é fundamental para a conquista de “bons resultados” para continuar próximo do G-4.

“Lamentamos o resultado por tudo aquilo que a equipe conseguiu construir no jogo. Fizemos um jogo dentro daquilo que gosto, que o torcedor espera, principalmente jogando em casa, de ser uma equipe impositiva, que pressiona o adversário. Fizemos isso desde o primeiro minuto. Durante todo o jogo, tivemos amplo domínio […] Fomos empacotando chances, o goleiro fez uns três ou quatro milagres, a bola parou na trave”, iniciou.