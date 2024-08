Ceará protagoniza campanha semelhante à de 2023 na 21ª rodada

Na última temporada, após o mesmo número de jogos na Segundona, o Vovô ocupava a décima posição, com 30 pontos somados

Pouco após o início do segundo turno da Série B 2024, o Ceará tem protagonizado uma campanha parecida com a da última temporada, quando finalizou torneio na 11ª colocação. Após a derrota para o Mirassol, o Alvinegro finalizou a 21ª rodada ocupando a nona colocação na tabela, com 29 pontos somados.

Na última temporada, após o mesmo número de jogos, o Vovô ocupava a décima posição, com 30 pontos somados. Nesse recorte, o Vovô acumulava oito vitórias, seis empates e sete derrotas. Números parecidos com os da atual temporada, com a diferença de ter uma derrota a mais.