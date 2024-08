Ceará tenta melhorar retrospecto como visitante na Série B

Até então foram 10 partidas jogadas longe do Estado, com o Vovô acumulando seis derrotas e apenas dua vitórias, além de dois empates

Com apenas a 11ª melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro Série B 2024, o Ceará tem visto o seu retrospecto jogando fora de casa atrapalhar os planos de entrar e se firmar de vez no G4 da Segundona. Até então foram 10 partidas jogadas longe do Estado, com o Vovô acumulando seis derrotas e apenas dua vitórias, além de dois empates.

O retrospecto como visitante é o completo oposto do que o Alvinegro de Porangabuçu apresenta jogando em seus domínios. Em 11 partidas jogando em casa – entre Arena Castelão e estádio Presidente Vargas –, o Ceará conquistou seis vitórias, três empates e duas derrotas. Os 21 pontos conquistados como mandante representam 72,41% do total acumulado até a 21ª rodada.

Os números como mandante passam longe de serem desfavoráveis para o Vovô. No entanto, a campanha como visitante precisa de uma melhora imediata para o time não se afastar demais do G4.