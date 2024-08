Adversário do Ceará, CRB tem 72% de aproveitamento como mandante em 2024

Na Série B do Brasileirão, conquistou 87,5% dos pontos (21 de 24) atuando em solo alagoano. Apesar do retrospecto positivo como mandante, o time regatiano está há três partidas sem vencer

Em crise na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB terá o apoio do torcedor no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, contra do Ceará, para encerrar o jejum de vitória que dura sete partidas. No ano, o clube alagoano tem 72% de aproveitamento como mandante.

Em 25 partidas disputadas, o Galo da Pajuçara registra 16 vitórias, seis empates e três derrotas, com 35 gols marcados e 13 sofridos.

Na Série B do Brasileirão, conquistou 87,5% dos pontos (21 de 24) atuando em solo alagoano. Apesar do retrospecto positivo como mandante, o time regatiano está há três partidas sem vencer, sendo dois pela divisão de acesso e um pela Copa do Brasil.