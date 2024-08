Chance de acesso do Ceará diminui para 9,3% após derrota para o Mirassol

Com 29 pontos, ocupando a 9ª colocação, está a cinco do G-4 e precisa, em 17 rodadas, de uma campanha de, pelo menos, 10 vitórias e três empates, para alcançar 62

A derrota para o Mirassol diminuiu as chances de acesso do Ceará de 16,6% para 9,3%. Com 29 pontos, ocupando a 9ª colocação, está a cinco do G-4 e precisa, em 17 rodadas, de uma campanha de, pelo menos, 10 vitórias e três empates, para alcançar 62.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que alcançar 62 pontos terá 97,2% de probabilidade de conquistar o acesso à Série A ao término da temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os revezes para Goiás e Mirassol deixaram o cenário mais difícil para o Ceará, conforme citado pelo técnico Léo Condé, em entrevista coletiva pós-jogo. Nas próximas cinco partidas, o Alvinegro de Porangabuçu terá três confrontos contra adversários da segunda página da tabela de classificação: CRB-AL, Amazonas e Chapecoense.