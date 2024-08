Adversário do Ceará, CRB não vence há sete partidas

A equipe de Daniel Paulista não vence há um mês: o último triunfo aconteceu no dia 20 de julho, contra o Ituano

Adversário do Ceará na quarta-feira, 21, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB-AL enfrenta o pior momento da temporada. A equipe de Daniel Paulista não vence há um mês: o último triunfo aconteceu no dia 20 de julho, contra o Ituano.

Desde então, o Galo da Pajuçara entrou em campo em sete oportunidades, registrando quatro derrotas e três empates, entre Copa do Brasil e Série B.

A falta de resultados elevou a pressão contra o técnico Daniel Paulista. Após a derrota para o Amazonas, existiu a possibilidade do treinador ser desligado do comando do time.