Ceará finalizou 45 vezes nas últimas duas partidas e marcou apenas dois gols

Nesta temporada da Série B, o Alvinegro de Porangabuçu é o segundo clube com mais finalizações, atrás somente do Santos

No último jogo, diante do Mirassol, o Vovô registrou 34 finalizações, das quais apenas sete foram em direção ao gol. Enquanto o adversário paulista finalizou somente sete vezes em toda a partida e anotou dois gols, tendo 28% de taxa de conversão.

Apesar de ser o dono do melhor ataque da Série B, ao lado do Santos, – ambos com 33 gols marcados –, o Ceará não tem conseguido explorar de forma eficiente o potencial do setor ofensivo. Prova disso é que, nos últimos dois jogos, o time contabilizou 45 finalizações e marcou apenas dois gols, contabilizando apenas 4% de aproveitamento nesse recorte.

Já na partida diante do Goiás, o número de chutes do Alvinegro foi bem inferior, sendo 11 finalizações totais, das quais apenas uma foi em direção à baliza e resultou no único gol alvinegro no jogo. Nesta temporada da Série B, o Alvinegro de Porangabuçu é o segundo clube que mais finaliza ao gol, atrás somente do Santos. Com média de 14 finalizações por jogo, o Vovô tem 32% de aproveitamento neste quesito.

Apesar das falhas no passe final do Ceará, o aperfeiçoamento do ataque alvinegro tem sido deixado de lado devido à outra área que tem chamado mais atenção: a defesa. Nas últimas cinco partidas, a discrepância entre os setores do time de Léo Condé se tornou ainda mais aparente. O clube marcou dez gols e sofreu oito, além de vivenciar uma sequência de dez partidas tendo as redes balançadas.