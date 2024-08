Ceará faz trap, detona arbitragem e convoca torcida para jogo contra o Mirassol

Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo relembrando erros que prejudicaram a equipe e convocando a torcida para lotar o Castelão no sábado, 17. A produção alvinegra já conta com mais de 850 mil visualizações

Após a polêmica derrota diante do Goiás, marcada por falhas da arbitragem, o Ceará reagiu de forma inesperada. Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo relembrando erros que prejudicaram a equipe e convocando a torcida para lotar o Castelão no sábado, 17, quando o Vovô tem confronto direto pelo G-4 contra o Mirassol, atual 3º colocado da Série B.

Ao todo, a produção alvinegra já conta com mais de 850 mil visualizações. Embalado pelo ritmo do trap, – subgênero do rap –, o clube do Porangabuçu aproveitou a oportunidade para incitar ainda mais o apoio por parte da torcida alvinegra na sequência da Segundona.

No início da letra, a música relembra a campanha do clube na Série B 2009, ano em que o time de Porangabuçu garantiu o acesso à elite após 16 anos. Na reta final daquela edição, o Ceará foi derrotado pelo Paraná por 1 a 0 com um gol de mão de Wellington Silva. Apesar do revés influenciado por erro da arbitragem, o Vovô ascendeu à Série A após terminar da Segundona na terceira posição.