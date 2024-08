Barceló lamenta decisões da arbitragem em derrota do Ceará: "Incrível"

No vídeo compartilhado pelo jogador, o ângulo mostra a bola tocando o pé esquerdo do goleiro Tadeu após o chute com o pé direito, configurando dois toques

Após a derrota de 2 a 1 do Ceará diante do Goiás, o atacante alvinegro Facundo Barceló compartilhou em suas redes sociais um vídeo questionando a segunda cobrança de pênalti do goleiro Tadeu, que concedeu a vitória ao Esmeraldino. “Inacreditável”, escreveu o uruguaio.



No vídeo compartilhado pelo jogador, o ângulo mostra a bola tocando o pé esquerdo do goleiro Tadeu após o chute com o pé direito, configurando dois toques. Apesar do erro, não houve revisão do lance e o gol esmeraldino foi validado.

A jogada foi um dos pontos mais questionados pelo Ceará após a partida. Além disso, o clube questionou ainda a primeira penalidade, marcada após interpretação de toque de mão em Lourenço. Segundo Anderson Batatais, auxiliar técnico do Vovô, a bola toca no braço do jogador após um toque na coxa.