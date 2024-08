Ceará acionará STJD após pênaltis polêmicos em jogo contra o Goiás

A polêmica arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, na derrota do Ceará para o Goiás, na última segunda-feira, 12, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será levada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), baseando-se no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O documento cita, no parágrafo um, que “a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado”. Apesar do que consta no artigo, o clube não está visando a anulação da partida.

A cúpula alvinegra quer a punição do quadro de arbitragem, apurou o Esportes O POVO, que pode variar entre 15 e 240 dias de suspensão, a depender da reincidência dos árbitros, além do pagamento de uma multa que pode chegar a mil reais.