Ceará confirma mais de 15 mil torcedores contra o Mirassol pela Série B

Duelo ocorre neste sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão

O Ceará anunciou na noite desta segunda-feira, 13, a primeira parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Mirassol. As equipes se enfrentam neste sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.

Ao todo, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o jogo. As vendas se iniciaram ainda nesta segunda-feira, 13, no período da tarde, enquanto os check-ins para sócios-torcedores foram liberados no início da manhã.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira. Confira os valores e setores: