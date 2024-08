Ceará sofre dois gols de goleiro em pênaltis polêmicos e leva virada do Goiás pela Série B

O resultado deixa o Vovô na 7ª posição com 29 pontos somado, estando a quatro do G-4 da competição, o grande objetivo da equipe.

Em jogo marcado por arbitragem polêmica, o Ceará foi derrotado por 2 a 1 para o Goiás, nesta segunda-feira, 12, no Estádio da Serrinha, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. Aylon marcou para o Alvinegro, enquanto Tadeu, de pênalti, em duas oportunidades, sacramentou a vitória goiana.

Mesmo jogando fora de casa, o Alvinegro não se omitiu e buscou as primeiras chances de ataque. Logo aos quatro minutos, Saulo Mineiro encontrou passe na diagonal para Erick Pulga, que saiu na cara do goleiro Tadeu, mas a zaga esmeraldina conseguiu evitar.

Donos do campo, o Goiás não se absteve e respondeu rápido a ofensiva do Vovô. Sander arrancou pelo lado esquerdo e cruzou para Ángelo Rodríguez. O centroavante colombiano, porém, não conseguiu chegar na bola, que saiu pela linha lateral.

Após triangulação, Matheus Bahia recebeu bom passe e cruzou rasteiro para a pequena área. Tadeu não consigo segurar e a bola ficou livre para Aylon tirar o zero do marcador e marcar seu 8º gol na temporada.

Depois de abrir o placar, o escrete preto-e-branco adotou uma postura de jogo mais defensiva, apostando nos contra-ataques, especialmente, com Erick Pulga. Do outro lado, pressionado pelo resultado adverso, o Verdão do Centro-Oeste buscava, aos poucos, retomar as rédeas da partida.

Apesar de não ter criado nenhuma chance efetiva para empatar, o Goiás acabou tendo um pênalti a seu favor, marcado no minuto 29. Luiz Henrique, ex-Fortaleza, arriscou de fora. O árbitro Wagner do Nascimento viu toque no braço de Lourenço. Tadeu foi à cobrança e deixou tudo igual no Estádio da Serrinha.