Ceará registra os quatro maiores públicos da Série B 2024

Após a vitória de 3 a 1 do Ceará sobre o Guarani na noite dessa terça-feira, 6, o Vovô voltou a se aproximar do G-4, ficando a apenas um ponto de distância do grupo de acesso. Além de garantir a boa posição na tabela, a partida trouxe ao Ceará outra marca importante: o Alvinegro detém os quatro maiores públicos da Série B.

Com 30.886 pagantes presentes nas arquibancadas do Castelão no jogo contra o Bugre, o número superou o público da partida contra o Santos, válido pela 14ª rodada do campeonato. No duelo contra o Peixe, o Vovô havia registrado 30.046 de público pagante. Com isso, o time de Porangabuçu supera a própria marca de segundo maior público da Segundona e lidera os maiores números nas arquibancadas.

O maior público já registrado na atual temporada da Série B aconteceu na disputa entre Ceará e Coritiba, pela 8ª rodada da competição. Na ocasião, foram registrados 32.829 pagantes.