FCF quer reunião com presidente da comissão de arbitragem após derrota do Ceará para o Goiás

Wilson Seneme comanda a arbitragem nacional Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A arbitragem da partida entre Goiás e Ceará pela Série B, que foi encerrada em 2 a 1 para o Esmeraldino, na noite desta segunda-feira, 12, gerou revolta na torcida alvinegra e na diretoria do clube. Conforme adiantado pelo presidente João Paulo Silva, em contato com o Esportes O POVO, o Ceará enviará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), confirmou o procedimento à reportagem e indicou que a federação solicitará uma reunião com Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. A ideia é solicitar mais atenção na escala de árbitros nos jogos do Ceará. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do documento oficial que está sendo preparado para contestar a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, na partida, a cúpula do clube e a federação solicitarão respostas técnicas sobre cada lance polêmico presenciado no Estádio Hailé Pinheiro.

Diretoria alvinegra na bronca Além de João Paulo Silva, presidente do clube, que indicou o envio do ofício inicialmente, o Ceará também divulgou um pronunciamento oficial após o jogo. No vídeo veiculado, o diretor de futebol do clube, Haroldo Martins, criticou a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. O dirigente afirmou que "ninguém vai fazer o Ceará de brinquedo". Outra crítica foi direcionada à escolha do Árbitro de Vídeo, Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo. A diretoria indica que a arbitragem errou na marcação dos dois pênaltis cometidos pelo Alvinegro. Na primeira etapa, após toque no braço de Lourenço, o goleiro Tadeu converteu o pênalti e empatou para o Goiás, em cobrança com “dois toques” na bola.