Rival do Ceará, Mirassol chega embalado após sequência invicta e 3º lugar na Série B

O Ceará terá o seu primeiro confronto contra um time do G-4 no segundo turno da Série B 2024. No sábado, 17, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o Mirassol, atual terceiro colocado da Segundona, na Arena Castelão, às 17 horas. O duelo, no entanto, será um verdadeiro desafio para o time treinado por Léo Condé, visto que a equipe paulista vem de uma sequência de cinco jogos sem perder e ascensão na tabela.

Os resultados conquistados nos últimos jogos passam muito pela consistência defensiva do Mirassol. Na sequência invicta de cinco jogos, o clube paulista não tomou um gol sequer. Confira os últimos cinco jogos do próximo adversário do Vovô:

Últimos cinco jogos do Mirassol:

Coritiba 0 x 1 Mirassol - 16ª rodada da Série B



Mirassol 0 x 0 Avaí - 17ª rodada da Série B



Mirassol 1 x 0 Operário-PR - 18 rodada da Série B



Chapecoense 0 x 1 Mirassol - 19ª rodada da Série B



Mirassol 2 x 0 Brusque - 20ª rodada da Série B

Com 35 pontos, o Mirassol tem feito uma campanha consistente na Série B deste ano. Melhor mandante da competição e oitavo melhor visitante, o time comandado por Mozart Santos vem de duas vitórias nos últimos dois jogos fora de casa – diante da Chapecoense e do Coritiba. Estes triunfos, porém, são os únicos jogando como visitante durante todo o campeonato.