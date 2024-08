Derrota do Ceará para o Goiás foi influenciada pela arbitragem, diz Batatais

Com a derrota de 2 a 1 diante do Goiás em um jogo polêmico, o Ceará finaliza a 20ª rodada da Série B na sétima colocação, a quatro pontos de distância do G-4

Em quase oito minutos de entrevista coletiva, o auxiliar-técnico do Ceará, Anderson Batatais, se mostrou bastante irritado com as decisões da arbitragem na derrota do Vovô para o Goiás. Para o profissional, que comandou o Alvinegro de forma interina na ausência de Léo Condé, o resultado da partida passa diretamente pela atuação do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães.

“Não tem como deixar a arbitragem de lado, o resultado do jogo foi crucialmente influenciado pela arbitragem. Mas a proposta do Ceará deu resultado, saímos na frente e depois conseguimos uma chance clara com o Pulga. Teve uma oscilação, o que é normal, mas depois encontramos o jogo novamente. Para mim, o Ceará fez um jogo totalmente estratégico e merecia ter saído daqui com os três pontos”, avaliou Batatais.

Após ter saído à frente no placar com um gol de Aylon, o Ceará viu o adversário empatar a partida aos 31 minutos do primeiro tempo com gol de pênalti marcado pelo goleiro Tadeu. No lance que originou a penalidade, a bola bateu na perna e posteriormente no braço de Lourenço.