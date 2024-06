Ceará arrecadou mais de R$ 60 milhões com venda de atletas oriundos da base desde 2018

No período, foram nove atletas com passagens pela Cidade Vozão negociados, sendo: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, os zagueiros Marcos Victor, Jefferson e Jonathan e os atacantes Artur Victor, Robinho, Arthur Cabral, Rick e Lucca

Jonathan Jesus lidera, porém, o ranking de vendas diretas do Ceará — ou seja, quando um clube negocia com o outro — desbancando Saulo Mineiro, negociado em 2021 com o Yokohama FC, do Japão, por R$ 7,1 milhões.

Ainda há possibilidade do Ceará faturar com as vendas do zagueiro Pedro Gilmar (18 anos), emprestado ao Palmeiras, do meio-campista David (20 anos), emprestado ao Palmeiras, e dos atacantes Carlos André (19 anos), emprestado ao Moreirense-POR, e Gabriel Amaral (18 anos), emprestado ao Internacional.