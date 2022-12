Ceará acerta venda de Marcos Victor ao Bahia por R$ 3,9 milhões

Vovô aceita oferta de 700 mil euros do Esquadrão e negocia zagueiro de 20 anos. Defensor deve assinar com clube baiano por quatro temporadas

O Ceará acertou a quarta venda de jogador do elenco na atual janela de transferências. Nesta quarta-feira, 14, o clube de Porangabuçu concretizou a ida do zagueiro Marcos Victor ao Bahia por 700 mil euros (R$ 3,9 milhões na cotação atual), apurou o Esportes O POVO. O contrato com o Esquadrão deve ser por quatro temporadas.

O contrato do defensor com o Vovô tinha duração até julho de 2025, e o clube de Porangabuçu era dono de 60% dos direitos econômicos. O Alvinegro realizou a aquisição em definitivo do defensor de 20 anos nesta temporada, quando pagou R$ 200 mil ao Floresta. O Lobo da Vila, inclusive, divide os 40% restantes com o atleta.

Com passagens nas categorias de base de Ferroviário e Floresta, Marcos Victor foi emprestado ao Alvinegro ainda em 2021 e defendeu as equipes sub-20 e sub-23, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Em 2022, o zagueiro foi integrado ao grupo principal pelo então técnico Tiago Nunes, participou da pré-temporada e ganhou as primeiras oportunidades como profissional. A estreia foi na vitória por 1 a 0 sobre o Sergipe, no dia 31 de janeiro, pela Copa do Nordeste. No total, entrou em campo 12 vezes pelo Alvinegro ao longo do ano.

Na noite desta quarta, Marcos Victor utilizou as redes sociais para se despedir do Ceará. "Foi uma honra desde o primeiro dia até hoje, o último, ter sido um a mais de vocês, foi uma honra receber todo o carinho da torcida, que os dias que estão por vir sejam de glorias, estarei de longe olhando e torcendo bastante pra que dias melhores possam vir para este grande clube do futebol nacional, me sinto realizado por tudo que aprendi aqui", escreveu.

Outras vendas do Vovô

Além de Marcos Victor, o Alvinegro já concretizou outras três vendas nesta janela de transferências: o zagueiro Messias e o atacante Mendoza foram para o Santos, enquanto o volante Fernando Sobral foi negociado com o Cuiabá por R$ 4 milhões.

