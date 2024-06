Ceará embarca para Santa Catarina sem Jonathan, mas com Richard e Matheus Felipe

O Ceará embarcou para Santa Catarina nesta sexta-feira, 14, com 22 relacionados, entre eles o goleiro Richard e o zagueiro Matheus Felipe. A equipe duela contra o Brusque no domingo, 16, às 16 horas (de Brasília), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Richard havia sido desfalque contra o Vila Nova por estiramento muscular na posterior da coxa esquerda, enquanto Matheus Felipe estava fora há três partidas.

Entre as ausências, estão o zagueiro Jonathan, em negociação com o Cruzeiro, o lateral-esquerdo Paulo Victor, suspenso, o volante Richardson e o ponta-direita Facundo Castro.