Rick se despede do Ceará; veja valores e detalhes da venda do jogador

Alvinegro do Porangabuçu receberá quantia milionária na venda do atleta de 22 anos. Nas redes sociais, o atacante fez publicação de despedida

O atacante Rick se despediu do Ceará neste domingo, 19, em comunicado oficial publicado no perfil do jogador no Instagram. O atleta está se transferindo para o futebol búlgaro. Após cinco anos no clube, o jovem de 22 anos deixa a equipe com 78 partidas disputadas e sete gols marcados no profissional. Clube do Porangabuçu receberá 850 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual) na transação.

A diretoria do Ceará repassará 100 mil dólares para o primeiro clube do atacante, o Sport Club Ivoti-RS. O destino do jogador é o futebol europeu. A nova equipe de Rick será revelada em breve.

"Minha caminhada pelo Ceará foi essencial para ter experiências e amadurecimento que eu tenho hoje. Pessoas maravilhosas me abraçaram, me incentivaram e eu serei eternamente grato a todos os funcionários, jogadores e treinadores que tive oportunidade de trabalhar do lado", disse o atacante em postagem na rede social.

No profissional, Rick conquistou o título da Copa do Nordeste 2020 no Ceará. No time de aspirantes, o atacante foi campeão brasileiro pelo Alvinegro no ano passado.

"Não posso deixar de agradecer a torcida, agradeço aqueles que mesmo nos meus piores momentos me deram força e me incentivaram e que na minha melhor fase estava ali de pé pra me aplaudir. Fica aqui meu carinho por cada um, irei sentir saudades dessa energia maravilhosa que só essa torcida tem!", comentou.

O atacante viveu o melhor momento com a camisa do Ceará em 2021. O atleta terminou a Série A 2021 como vice-artilheiro do escrete do Porangabuçu com seis gols marcados, atrás apenas de Vina, que fez oito. Ele também deu uma assistência na competição.

Na temporada inteira de 2021, Rick marcou sete gols e deu duas assistências. "Saio com a cabeça erguida e com a consciência limpa de que dei tudo que podia e não podia ao clube e deixando as portas abertas pra um dia voltar!", afirmou o atacante, cria das categorias de base do Vovô.

Na postagem do jogador, atletas do elenco alvinegro comentaram e desejaram sucesso no novo momento de Rick. "Caiu um cisco do meu olho! Que Deus abençoe meu irmão! Vai que vai! Na torcida sempre!", disse Vina.

"Deus é contigo, irmão. Vai lá e arrebenta. Estou na torcida pela sua felicidade. Merece demais", comentou Fernando Sobral. "Boa sorte meu irmão. Na torcida por você sempre. Tudo de melhor. Sucesso", postou Bruno Pacheco.

