Presidente do Ceará antecipa votação do novo estatuto após determinação da Justiça

O presidente João Paulo Silva, do Ceará, comunicou conselheiros e sócios-proprietários neste sábado, 15, que, atendendo a decisão do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, realizará a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para votação do novo estatuto do clube na segunda-feira, 17. Anteriormente, o dirigente havia marcado o pleito para o dia 21 de junho (sexta-feira).

A votação terá início às 19 horas, com a realização da primeira chamada. A AGE seguirá o rito votado no dia 8 de junho, com voto nominal e aberto, com quórum de aprovação por maioria simples. A presença da imprensa e do torcedor também está liberada.