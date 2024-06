Ceará confirma venda de Jonathan ao Cruzeiro e mantém percentual; saiba valor e detalhes

Clube formador do jovem, o Alvinegro de Porangabuçu manteve 10% dos direitos do defensor visando futuras vendas

Clube formador do jovem, o Alvinegro de Porangabuçu manteve 10% dos direitos do defensor visando futuras vendas. A negociação entre o atleta e a Raposa acontecia desde o início desta semana. Por conta das tratativas, Jonathan não embarcou para o confronto do Vovô contra o Brusque, pela Série B .

Passagem pelo Alvinegro

O zagueiro deixa o Ceará após 15 partidas disputadas pelo time principal. Ele chegou ao Ceará em agosto de 2021 para realizar avaliação como atacante. À época, orientado por ex-volante João Marcos, responsável pelos treinamentos dos avaliados, passou a treinar como zagueiro.

No Sub-17, em 2021, participou da campanha do vice-campeonato do Cearense. No ano seguinte, em 2022, Jonathan passou a integrar o Sub-20. Pela categoria, realizou dupla com David Ricardo e Yago Lincoln, zagueiros que também estão no profissional. Além disso, conquistou o Campeonato Cearense de 2023.

Durante a temporada passada, o defensor passou a incorporar o elenco profissional em treinamentos e, sob o comando de Eduardo Barroca, estreou profissionalmente contra o Atlético-GO, no dia 6 de junho de 2023. Na reta final da Série B, com Vagner Mancini de treinador, voltou a receber oportunidade, desta vez contra o Botafogo-SP.