Veja quanto o Ceará arrecadou com vendas de Arthur Cabral

O Benfica encaminhou a contratação do atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, por 20 milhões de euros (R$ 107,8 milhões). A confirmação da negociação renderá aos cofres alvinegros cerca de R$ 2,3 milhões devido aos 2,15% de mecanismo de solidariedade da Fifa, conforme apurado pelo Esportes O POVO. O dispositivo está previsto no Regulamento de Transferência, com a porcentagem correspondendo aos anos passados pelos atletas entre a temporada do 12° ao 23° aniversário.

Negociado pela 1ª vez em 2018 ao Palmeiras por R$ 5,5 milhões, Arthur Cabral ainda rendeu quantias milionárias em outras duas negociações. Com a aquisição do Basel por R$ 26,9 milhões, o Ceará recebeu 50% do valor, totalizando 13,45 milhões em 2020.

Destacando-se pelo clube suíço, Arthur Cabral foi comprado por R$ 90 milhões pela Fiorentina. Por ter sido vendido por valor a mais do que o investido pelo Basel, Palmeiras e Ceará dividiram 30% de mais-valia, com o clube alvinegro recebendo cerca de R$ 6,8 milhões. Ou seja, até a última negociação, o Alvinegro de Porangabuçu havia lucrado R$ 25,75 milhões. O valor citado não considera descontos por repasses a empresários ou clubes.

Ao todo, com a concretização da negociação com o clube português, Arthur Cabral terá rendido ao Ceará R$ 28,05 milhões.

Veja negócios envolvendo Arthur Cabral

Negociado pelo Ceará ao Palmeiras em 2018: R$ 5,5 milhões

Negociado pelo Palmeiras ao Basel em 2020: R$ 26,9 milhões (50% dos direitos pertencentes ao Ceará, recebendo 13,45 milhões)

Negociado pelo Basel a Fiorentina em 2022: R$ 90 milhões (30% de mais-valia entre Palmeiras e Ceará, recebendo cerca de R$ 6,8 milhões)

Negociado pela Fiorentina ao Benfica em 2023: R$ 107,8 milhões (2,15% do mecanismo de solidariedade da Fifa, recebendo cerca de R$ 2,3 milhões)

Carreira do Arthur Cabral

Revelado pelo Ceará em 2015, com 17 anos, Arthur Cabral ficou no clube até 2018, tendo participado de 81 partidas, com 29 gols marcados. Em 2019, iniciou a curta trajetória no Palmeiras, com apenas cinco duelos disputados, com um tento assinalado.