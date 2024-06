Jonathan desbanca Saulo Mineiro e se torna maior venda direta da história do Ceará

Jovem zagueiro Jonathan pode ter chance como titular Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

Negociado com o Cruzeiro por R$ 8,25 milhões, o zagueiro Jonathan, de 20 anos, se tornou a maior venda direta - ou seja, de um clube para outro - da história do Ceará, desbancando Saulo Mineiro, vendido por R$ 7,1 milhões em 2021 para o Yokohama FC, do Japão. No histórico de negociações do clube de Porangabuçu, a venda do paulista fica atrás apenas de Arthur Cabral, que já superou a casa dos R$ 28 milhões aos cofres do Alvinegro de Porangabuçu, e a de Artur Victor, que rendeu, ao todo, R$ 8,5 milhões. Revelado na Cidade Vozão, centro de treinamento destinado às categorias de base do Ceará Sporting Club, Jonathan disputou 13 partidas como profissional. Em 2024, desbancou os experientes Ramon Menezes e Matheus Felipe, assumindo a titularidade sob o comando de Vagner Mancini.