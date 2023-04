Ceará acerta venda do zagueiro Jefferson para o Botafogo por R$ 2,4 milhões

Vovô mantém percentual dos direitos econômicos na negociação do defensor, que fechou contrato até o final de 2026 com o Glorioso

À procura de reforços no mercado da bola, o Ceará também recebe sondagens e propostas por atletas do atual elenco às vésperas do início do Campeonato Brasileiro e do fechamento da janela de transferências domésticas. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu selou a venda do jovem zagueiro Jefferson para o Botafogo por R$ 2,4 milhões.

O defensor de 19 anos, inclusive, já foi liberado pela equipe cearense e está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e, na sequência, assinar contrato com o Glorioso até o final de 2026. O Vovô, que tinha vínculo com o camisa 25 até o fim da próxima temporada, segue dono de 15% dos direitos econômicos.

Os dois clubes negociavam a transferência desde o início deste mês e chegaram a um acordo. Jefferson era alvo de outras equipes, inclusive do exterior, há cerca de dois anos, ainda nas categorias de base do Ceará. Desta vez, os valores da oferta agradaram ao Alvinegro e o projeto dos cariocas deixou o zagueiro paraibano satisfeito.

Jefferson vê possibilidade de evoluir e ganhar projeção no Botafogo, hoje uma SAF comandada pelo norte-americano John Textor, que também é acionista de outros clubes pelo mundo — Crystal Palace, da Inglaterra, RWD Molenbeek, da Bélgica, e Lyon, da França —, o que poderia facilitar uma ida para o futebol europeu.

O atleta, natural de Santa Luzia (PB), chegou a Porangabuçu em 2018 para integrar o time sub-17 e se destacou na base. Pelo time profissional, disputou apenas uma partida, justamente este ano: foi titular na derrota por 2 a 0 para o Vitória, no dia 8 de março, pela Copa do Nordeste.

O elenco do técnico Gustavo Morínigo agora passa a contar com cinco opções para a zaga: David Ricardo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e o recém-chegado Léo Santos, emprestado pelo Corinthians até o final deste ano.

Vovô quer R$ 16 milhões em vendas

Após o rebaixamento para a Série B, o Vovô passa por momento de reestruturação financeira e vê a venda de atletas como fonte de receitas importante. Do orçamento de R$ 89 milhões para 2023, a projeção é que R$ 16 milhões sejam oriundos de negociações de jogadores. No início do ano, o clube vendeu Marcos Victor para o Bahia por R$ 3,9 milhões — recebeu R$ 2,3 milhões pela fatia de 60%.

Com as transações de Marcos Victor e Jefferson, portanto, o Ceará já faturou R$ 4,7 milhões. O também jovem defensor David Ricardo é outro alvo cobiçado no mercado da bola e que pode ser vendido até o final da temporada.

