Mancini comenta possível transferência de Erick Pulga: "Seria terrível"

O treinador do Ceará, Vagner Mancini, comentou sobre a especulação que surgiu no meio desta semana sobre o interesse do Corinthians no artilheiro do Alvinegro na temporada, o jovem atacante Erick Pulga, de 23 anos.

Na quinta-feira, 23, antes da partida contra o CRB, pela Copa do Brasil, foi especulado que a equipe paulista estaria próxima de se acertar com Pulga.

“Seria terrível, porque hoje o Pulga acaba fazendo o nosso time diferente na parte ofensiva. Se nós não tivéssemos ele, a gente teria muito mais dificuldades nos jogos. Ele acaba sendo, de certa forma, uma peça com uma difícil marcação do adversário e ele acaba abrindo espaço para que outros jogadores joguem também”, explicou o comandante alvinegro.