Com cinco gols, Barceló iguala Aylon e assume vice-artilharia do Ceará em 2024

O centroavante Facundo Barceló igualou o ponta-direita Aylon e atingiu a vice-artilharia do Ceará em 2024. Com cinco gols, sendo três deles marcados na Série B do Campeonato Brasileiro, o camisa 31 vem sendo um dos destaques da equipe de Vagner Mancini.

Do elenco alvinegro, apenas Erick Pulga tem mais gols no ano que Aylon e Barceló: 10 gols em 21 partidas.

Com o tento assinalado diante da 'Chape' neste domingo, 26, na vitória do Ceará por 2 a 1, o uruguaio ainda alcançou a vice-artilharia da 2ª divisão, ficando atrás apenas de Gustavo Coutinho, do Sport, e Marcão, do Goiás, que registram quatro gols. Barceló está empatado com Giuliano, do Santos, Elis García, do Paysandu, Renato Marques e Fabinho, do América-MG, Anselmo Ramon, do CRB-AL, Mário Sérgio, da Chapecoense, e Dellatorre, do Mirassol.