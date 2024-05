Destaque do Ceará, Erick Pulga vira alvo do Corinthians, diz jornalista

O jogador é o artilheiro do Vovô na temporada, com dez gols, e tem contrato com o time cearense até o final de 2025

Principal destaque do Ceará na temporada, o atacante Erick Pulga está na mira do Corinthians. De acordo com o jornalista André Hernan, o presidente do clube paulista, Augusto Melo, e o empresário do jogador do Vovô, Paulo Pitombeira, resolveram um assunto antigo envolvendo outro atleta e isso pode facilitar a negociação.

Erick Pulga é o artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu em 2024, com dez gols marcados, além de duas assistências. Em contato com o Esportes O POVO, a staff do atacante não negou o interesse do Corinthians, mas ponderou que nenhuma proposta oficial foi enviada até o momento.